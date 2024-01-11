ПриватБанк запустив аналог “банок” під назвою “Конверт”

ПриватБанк запустив механізм для збору донатів, накопичення грошей і керування власними витратами під назвою “Конверт”.
Про це повідомляється на сайті банку.
“Додайте опис збору, зображення та поділіться посиланням на Конверт у соціальних мережах. Будь-хто зможе за кліком побачити інформацію про Конверт і поповнити його.
Прозорості додає відкрита статистика, адже всім видно, скільки коштів зібрано. Це підвищує довіру та спонукає долучитися”, – йдеться у повідомлені банку.
Основні особливості “Конвертів”:
- Конвертом можна розраховуватися, як звичайною карткою.
- До збору можна долучити знайомих, додавши їх із телефонної книги або поширивши посилання в соцмережах.
- Збирати донати можна на благодійність або власні проєкти.
- Конверт можна “заклеїти” до певного строку або суми.
Таким чином функцію також можна використовувати для керування власними фінансами й накопичення на певну ціль.
Як створити “Конверт” у Приват24?