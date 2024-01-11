ПриватБанк запустив аналог “банок” під назвою “Конверт”

ПриватБанк запустив механізм для збору донатів, накопичення грошей і керування власними витратами під назвою “Конверт”.

Про це повідомляється на сайті банку.

“Додайте опис збору, зображення та поділіться посиланням на Конверт у соціальних мережах. Будь-хто зможе за кліком побачити інформацію про Конверт і поповнити його.

Прозорості додає відкрита статистика, адже всім видно, скільки коштів зібрано. Це підвищує довіру та спонукає долучитися”, – йдеться у повідомлені банку.

Основні особливості “Конвертів”:

Конвертом можна розраховуватися, як звичайною карткою.

До збору можна долучити знайомих, додавши їх із телефонної книги або поширивши посилання в соцмережах.

Збирати донати можна на благодійність або власні проєкти.

Конверт можна “заклеїти” до певного строку або суми.

Таким чином функцію також можна використовувати для керування власними фінансами й накопичення на певну ціль.

Як створити “Конверт” у Приват24?