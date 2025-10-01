        Економіка

        ПриватБанк виставив на продаж стадіон “Дніпро-Арена” та футбольну базу

        Сергій Бордовський
        1 Жовтня 2025 11:25
        Стадіон "Дніпро-Арена" / Фото: ПриватБанк
        Стадіон "Дніпро-Арена" / Фото: ПриватБанк

        ПриватБанк виставив на аукціон у системі «Прозорро.Продажі» стадіон «Дніпро-Арена» та футбольну тренувальну базу. Стартова ціна лоту становить 150 мільйонів гривень, повідомила пресслужба банку.

        До складу об’єкта входить стадіон «Дніпро-Арена» на 31 тисячу глядачів у центрі Дніпра та сучасна тренувальна база з п’ятьма футбольними полями й інфраструктурою.

        У банку пояснили, що продаж відбувається в рамках роботи з проблемними активами та спрямований на повернення коштів державі.

        Аукціон відбудеться в жовтні цього року.


