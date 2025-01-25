ПриватБанк попередив про зупинку платежів у Приват24

Додаток Приват24 не буде доступним протягом кількох годин з 25 на 26 січня. Причина – планові регламентні роботи, які відбудуться сьогодні вночі.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку у Facebook.

Як зазначили у банку, платежі через Приват24 для фізичних осіб будуть тимчасово недоступні у період із 00:00 до 5:00 26 січня.

У банку пояснили, що заздалегідь запланували ці роботи на нічний час, коли більшість користувачів не здійснює операцій, щоб мінімізувати незручності. У зв’язку з цим, ПриватБанк рекомендує здійснити важливі платежі до початку робіт або після їх завершення.