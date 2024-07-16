Кримінал

Прикордонники врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі 
16 Липня 2024 16:23
читать на русском →

На Вінниччині під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону помітили чоловіка, який намагався вплав через Дністер дістатись до берега Молдови. 

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

“Чоловік потрапив у швидку течію та втрачав сили. Підпливши ближче, прикордонники витягли чоловіка з води та надали першу необхідну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Плавцем виявився 32-річний мешканець Могилів-Подільськогої громади. При собі чоловік мав документи та телефон, які завбачливо обмотав плівкою та прив’язав до тіла.

За спробу незаконного перетинання кордону на порушника складено протокол про вчинення правопорушення, справу скеровано до суду.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
16 Липня 2024 17:51

Сили оборони уразили ворожий комплекс С-300 на тимчасово окупованій Донеччині
16 Липня 2024 17:17

Чехія вироблятиме в Україні штурмові гвинтівки та патрони
16 Липня 2024 15:46

Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Червінського
16 Липня 2024 15:33

Ситуація на фронті, поповнення бригад і зброя: Зеленський провів Ставку
16 Липня 2024 15:04

ВР ухвалила закон про відміну переведення часу в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки