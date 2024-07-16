Прикордонники врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі 

На Вінниччині під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону помітили чоловіка, який намагався вплав через Дністер дістатись до берега Молдови.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

“Чоловік потрапив у швидку течію та втрачав сили. Підпливши ближче, прикордонники витягли чоловіка з води та надали першу необхідну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Плавцем виявився 32-річний мешканець Могилів-Подільськогої громади. При собі чоловік мав документи та телефон, які завбачливо обмотав плівкою та прив’язав до тіла.

За спробу незаконного перетинання кордону на порушника складено протокол про вчинення правопорушення, справу скеровано до суду.