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Прикордонники відбили 4 штурми в Бахмуті й “відмінусували” окупантів

19 Березня 2023 21:00
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бахмут, прикордонники

Українські прикордонники у неділю відбили 4 ворожі штурми в Бахмуті, окупанти втратили 5 осіб вбитими й 9 пораненими. 

“У Бахмуті ворожі сили чотири рази намагались атакувати опорні пункти охоронців кордону.

Вагнерівці спробували непомітно наблизитись до позицій. Але наші захисники зустріли їх вогнем, адже всі маневри штурмовиків відстежувались з дрона.

Прикордонники зачистили передній край оборони з гранатометів та стрілецької зброї. Втрати окупантів: 5 вбитих і 9 поранених”, – повідомляє Державна прикордонна служба України.


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