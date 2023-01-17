Суспільство

Прикордонники у бою за Бахмут знищили взвод окупаційних військ (відео)

17 Січня 2023 11:53
45
бахмут, дпсу

Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на Бахмутському напрямку тримають визначені рубежі та знищують російських загарбників.

Як повідомили в ДПСУ, учора упродовж дня прикордонники відбивали штурм ворога на один з передових опорних пунктів поблизу Бахмуту. Ворожі сили під прикриттям артилерії провели декілька тривалих атак українських оборонців.

“Військовослужбовці прикордонного підрозділу відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Крім того, вогневу підтримку нашим захисникам надано засобами командування Сил оборони на цьому напрямку.

Атака окупантів захлинулася. У ході оборонного бою завдано втрат живій силі противника – 12 вбитими, а приблизно 17 осіб пораненими”, – йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Січня 2023 13:43
20

Пошуково-рятувальна операція у Дніпрі завершена
17 Січня 2023 13:24
29

Мер Первомайського на Харківщині пропонує перейменувати місто
17 Січня 2023 13:04
48

45 оабр показала, що означає “окопна війна”
17 Січня 2023 12:33
66

П’ять солдат-строковиків загинули під час обстрілу у Білгородській області
17 Січня 2023 12:13
103

СБУ знайшла у своїх лавах прихильницю “руського міру”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
усі думки