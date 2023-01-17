Прикордонники у бою за Бахмут знищили взвод окупаційних військ (відео)

Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на Бахмутському напрямку тримають визначені рубежі та знищують російських загарбників.

Як повідомили в ДПСУ, учора упродовж дня прикордонники відбивали штурм ворога на один з передових опорних пунктів поблизу Бахмуту. Ворожі сили під прикриттям артилерії провели декілька тривалих атак українських оборонців.

“Військовослужбовці прикордонного підрозділу відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА. Крім того, вогневу підтримку нашим захисникам надано засобами командування Сил оборони на цьому напрямку.

Атака окупантів захлинулася. У ході оборонного бою завдано втрат живій силі противника – 12 вбитими, а приблизно 17 осіб пораненими”, – йдеться у повідомленні.