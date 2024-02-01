Прикордонники також заперечили, що Арестовичу давали документ для виїзду за кордон

У Державній прикордонній службі України заявили, що інформація журналістів про те, що ексрадник Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу від ГУР Міноборони, не відповідає дійсності.

Про це в коментарі hromadske сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що прикордонне відомство зазвичай не розголошує інформації про перетин кордону громадянами. Але «зважаючи, що зараз шириться недостовірна інформація, а видання, яке її поширило, посилається на джерела у прикордонній службі», Демченко заявив, що дані журналістів не відповідають дійсності.

Раніше у ГУР назвали інформацію журналістів фейком і запевнили, що не надавали Олексію Арестовичу ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду з України.