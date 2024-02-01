У ГУР спростували інформацію про причетність до виїзду Арестовича за кордон

Головне управління розвідки спростувало інформацію про причетність до виїзду Олексія Арестовича за кордон.

“Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України не відповідає дійсності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон”, – йдеться у заяві ГУР.

У розвідці також наполегливо попросили представників медіаспільноти ретельно перевіряти інформацію перед поширенням.