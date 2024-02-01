Суспільство

У ГУР спростували інформацію про причетність до виїзду Арестовича за кордон

1 Лютого 2024 15:07
читать на русском →
арестович
Олексій Арестович / Фото з Facebook

Головне управління розвідки спростувало інформацію про причетність до виїзду Олексія Арестовича за кордон.

“Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України не відповідає дійсності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон”, – йдеться у заяві ГУР.

У розвідці також наполегливо попросили представників медіаспільноти  ретельно перевіряти інформацію перед поширенням.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Лютого 2024 18:09

До березня ЄС доставить 520 тисяч артилерійських снарядів — президентка ЄК
1 Лютого 2024 16:36

Високоточне обладнання для російських виробників зброї постачали з Тайваню, – WP
1 Лютого 2024 15:47

Китай попередив Україну про можливе погіршення відносин, – Reuters
1 Лютого 2024 15:07

У ГУР спростували інформацію про причетність до виїзду Арестовича за кордон
1 Лютого 2024 14:46

Бійці ГУР потопили російський ракетний катер “Івановець” (відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
усі думки