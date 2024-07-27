Кримінал

Прикордонники спіймали чоловіка, який намагався переплисти Дунай і потрапити до Румунії
27 Липня 2024 11:58
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Прикордонники Ізмаїльського загону під час патрулювання державного кордону на річці Дунай виявили 38-річного чоловіка, який вплав намагався незаконно потрапити до Румунії.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“Плавця” помітили за 100 метрів від лінії кордону. Чоловік плив під водою, але змушений був підніматись на поверхню, щоб дихати. При цьому він використовував скутер, щоб швидше подолати водний маршрут.

Однак прикордонники його помітили і затримали.

Прикордонники попереджають: такі “турне” по Дунаю не тільки незаконні, а й можуть бути вкрай небезпечними, адже швидка течія, велика глибина, вир та інші природні чинники є загрозою здоров’ю та життю людини / Фото ДПСУ

Як з’ясувалося, це вже друга спроба відчайдухи втекти за кордон. У 2022 році він намагався потрапити до Молдови суходолом – не вийшло.


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