Прикордонники попередили про нову небезпеку з боку російських БпЛА “Гербера”

Російські військові змінюють тактику — БпЛА “Гербера” стають ще небезпечнішими для українців. Прикордонники фіксують нові випадки застосування цих апаратів із бойовим навантаженням.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Російський безпілотник типу “Гербера”, який раніше переважно виконував розвідувальні функції або слугував фальш-ціллю, тепер дедалі частіше залітає на територію України із бойовою частиною.

Нещодавно один із таких дронів вдалося майже неушкодженим приземлити бійцям зенітно-ракетного підрозділу “Сталевий кордон”.

У зв’язку з цим прикордонники закликають громадян у жодному разі не торкатися подібних БпЛА у разі виявлення, а негайно повідомляти про них рятувальників ДСНС.