Кримінал

Прикордонники нагадали Рогозіну про правила перетину кордону

22 Грудня 2022 13:20
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дпсу

Україна підтвердила обстріл ресторану у Донецьку, де святкував день народження екс-глава “Роскосмосу” Дмитро Рогозін.

У Держприкордонслужбі заявили, що удар по ресторану став своєрідним “повідомленням” екс-главі “Роскосмосу” про незаконне перетинання кордону України.

“Днями Державна прикордонна служба встановила, що громадянин Росії Рогозін Д. незаконно перетнув український кордон, і виявила його місцезнаходження на тимчасово окупованій росією території на Донеччині.

Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його «передали» під час святкування ним дня народження небайдужі товариші”, – йдеться у повідомленні ДПСУ.


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