Кримінал

Прикордоння Харківщини під сильним обстрілом: є поранені та загиблі

10 Травня 2024 15:05
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Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами. Є поранені та загиблі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • 9:45 с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
  • Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.
  • 12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.
  • 3:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку.

Російські війська розпочали наземну атаку на півночі Харківщини. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони, Росія має намір створити десятикілометрову буферну зону.

Про новий російський наступ повідомив і президент Володимир Зеленський, Сили оборони зустріли ворога вогнем.

За його Зеленського, окупанти можуть збільшувати та підтягувати ще сили на цьому напрямку.


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