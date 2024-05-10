Прикордоння Харківщини під сильним обстрілом: є поранені та загиблі

Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами. Є поранені та загиблі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

9:45 с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.

12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

3:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку.

Російські війська розпочали наземну атаку на півночі Харківщини. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в Силах оборони, Росія має намір створити десятикілометрову буферну зону.

Про новий російський наступ повідомив і президент Володимир Зеленський, Сили оборони зустріли ворога вогнем.

За його Зеленського, окупанти можуть збільшувати та підтягувати ще сили на цьому напрямку.