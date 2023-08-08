Прикордонна служба Литви планує збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю

У відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.

Про це повідомляє LRT.

Водночас посадовець не уточнив, скільки додаткових офіцерів планують відправити на кордон з Білоруссю. Зазначають, що Вільнюс планує закрити два з шести пунктів перетину кордону – Шумскас і Тверечюс.

Відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що “є певні дії, які здійснюються іншими відомствами”, але не назвав їх.

За його словами, закриття пунктів перетину кордону “не матиме дуже значного впливу на рух вантажного транспорту”, оскільки ті використовуються або порожніми вантажними автомобілями, або мандрівниками.

Також голова VSAT сказав, що “ймовірність провокацій висока”, додавши, що влада “поки що не бачила жодних конкретних провокацій або активності”, про що “поінформували президента”.