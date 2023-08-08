Суспільство

Прикордонна служба Литви планує збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю

8 Серпня 2023 17:39
читать на русском →
білорусь, Литва, кордон

У відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.

Про це повідомляє LRT.

Водночас посадовець не уточнив, скільки додаткових офіцерів планують відправити на кордон з Білоруссю. Зазначають, що Вільнюс планує закрити два з шести пунктів перетину кордону – Шумскас і Тверечюс.

Відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що “є певні дії, які здійснюються іншими відомствами”, але не назвав їх.

За його словами, закриття пунктів перетину кордону “не матиме дуже значного впливу на рух вантажного транспорту”, оскільки ті використовуються або порожніми вантажними автомобілями, або мандрівниками.

Також голова VSAT сказав, що “ймовірність провокацій висока”, додавши, що влада “поки що не бачила жодних конкретних провокацій або активності”, про що “поінформували президента”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Серпня 2023 19:30

Аварійно-рятувальна операція у Покровську завершена
8 Серпня 2023 19:06

Сили оборони зайшли на першу лінію оборони росіян на півдні
8 Серпня 2023 16:29

Нардепа від “Слуги Народу” затримали на хабарі у розмірі 85 тисяч доларів
8 Серпня 2023 15:53

Росія збрехала про удар по “пункту управління” в Покровську. У ЗСУ відповіли
8 Серпня 2023 12:18

На Донеччині викрили жіночу агентурну мережу
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
усі думки