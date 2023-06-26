Кримінал

Пригожина вийшов на зв’язок: “Ми йшли не для повалення влади в країні”

26 Червня 2023 18:12
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пвк, пригожин, заколот

Голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин вперше за майже 48 годин висловився у вигляді довгого (більше 10 хвилин) голосового повідомлення у телеграм-каналі «Прес-служба Пригожина».

Він докладно описує високий рівень підготовки «вагнерівців» та визнає факти збиття літаків та гелікоптерів російської армії.

Мету своєї акції та її закінчення він описує так: «Ми зупинилися в той момент, коли штурмовий загін, що підійшов до Москви, зробив розвідку околиці, і стало зрозуміло, що в цей момент проллється кров. Тому ми вважали, що демонстрація того, що ми збиралися зробити, є достатньою. І щодо рішення розвернутися було два найважливіші чинники: перший — ми не хотіли пролити російську кров, другий — йшли для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні».

При цьому Пригожин нічого не сказав про те, де він перебуває.


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