Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі, – CNN

Колишній керівник московського бюро CNN Джилл Догерті припустила, що шефа “вагнерівців” можуть ліквідувати, попри те, що він втік до Білорусі.

На її думку, російський диктатор Володимир Путін не прощає зрадників, пише CNN.

“Навіть якщо Путін скаже: “Пригожин, ти їдеш до Білорусі”, він все ще зрадник, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить. Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває”, – сказала вона.

Де зараз Пригожин, невідомо. Кремль не знає про його місцезнаходження.

Євген Пригожин, керівник групи Вагнера, погодився покинути Росію і виїхати до сусідньої Білорусі в суботу в рамках угоди, очевидно, за посередництва президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Угода передбачає відведення Пригожина своїх військ від маршу до столиці, заявив у суботу речник Кремля.

Що чекає на Вагнер

Багато чого залишається незрозумілим, наприклад, що станеться з роллю Пригожина у Вагнері та війні в Україні, і чи всі його бійці будуть передані за контрактом російським військовим.

Речник Кремля заявив у суботу, що «не може відповісти», яку позицію займе Пригожин у Білорусі. Сам Пригожин мало подробиць про свою згоду зупинити наступ на Москву.

«Група Вагнера» є «незалежною бойовою компанією» з іншими умовами, ніж російські військові, заявив у суботу майор армії США у відставці Майк Лайонс. Наприклад, бійців Вагнера годують краще, ніж військових – тобто повна асиміляція буде складною.

Кримінальні обвинувачення проти нього будуть зняті, сказав Пєсков. Бійці «Вагнера» не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії – крок, який Пригожин раніше відкидав як спробу привести свої воєнізовані сили у відповідність.

Ситуація на місці була напруженою, цивільним жителям Воронежа було наказано залишатися вдома. Тим часом Москва посилила заходи безпеки в столиці, оголосивши понеділок неробочим днем. На фотографіях видно російських військових у бронежилетах і з автоматичною зброєю біля шосе під Москвою.

Усі ознаки вказували на неминуче збройне зіткнення в столиці, оскільки ширилися чутки та невизначеність.

Потім майже так само раптово, як і почався, короткочасний заколот вичерпався завдяки угоді з Білоруссю, яка, здавалося, загасила вогонь – принаймні на даний момент.