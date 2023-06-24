Пригожин заявив, що розвертає колони і йде у зворотному напрямку

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Про це повідомила пресс-служба Пригожина.

“ПВК “Вагнер” хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на марш справедливості. За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку в польові табори згідно з планом”, – сказав Пригожин.

У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію про зупинку руху “вагнерівців” на території Росії, так як йому ніби то запропонували “абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв’язання ситуації”, з гарантіями безпеки для бійців ПВК “Вагнер”.