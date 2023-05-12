Пригожин запросив Шойгу у Бахмут

Прес-служба куратора ПВК “Вагнер” Євгенія Пригожина опублікувала його листа до міністра оборони РФ Сергія Шойгу із закликом відвідати Бахмут.

У своєму зверненні Пригожин зазначив, що його найманці продовжують наступ на українські позиції у Бахмуті. Однак на флангах, які обороняли військовослужбовці російської армії, Збройні сили України зробили декілька успішних контратак.

“Враховуючи складну оперативну ситуацію, а також ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути на територію н.п. Бахмут, що знаходиться під контролем воєнізованих підрозділів РФ, і самостійно оцінити обстановку, що склалася”, – пише Пригожин.