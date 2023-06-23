Пригожин “видав базу” про війну в Україні

Ватажок ПВК “Вагнера” Євген Пригожин продовжує “розкривати карти” перед російським суспільством. На цей раз він заявив, що повномасштабна війна проти України була потрібна, “щоб купка тварюк посвяткувала та попіарилася” та вручити Міноборони Сергію Шойгу звання маршала.

Про це Пригожин розповів в одному з останніх відео.

“Війна була потрібна, щоб купка тварюк посвяткувала та попіарилася, показав, яка вона сильна армія. Щоб Шойгу отримав звання маршала – наказ вже був готовий. Та отримав другу медаль “Героя”. Йому дуже хотілося увійти в історію як “великий турійський військовий керівник, який став двічі героєм та маршалом фактично у мирний час”, – сказав Пригожин.

За його словами, війна була потрібна не для того, аби “повернути до РФ російських громадян та демілітаризувати та денацифікувати Україну”.

“Вона була потрібна для однієї зірки з додатковою вишивкою. Для того, аби одна психічно не здорова людина, коли ляже в труну – отримала на подушці зірку”, – заявив ватажок терористів.

Що ще сказав Пригожин:

Україна не бомбила Донбас 8 років, а лише позиції росіян;

ЗСУ з НАТО не збиралися нападати на Росію;

Міноборони Росії обманює громадськість та президента;

Донбас розкрадався;

Ніхто не знищував 60 “леопардів”.

В кого є час і бажання, ось відео:

Основні тези: