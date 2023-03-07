Політика

Пригожин: у Бахмуті перебувають від 10 до 20 тисяч бійців ЗСУ

7 Березня 2023 16:20
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бахмут

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що збройні сили України продовжують запекло обороняти Бахмут, за місто цілодобово йдуть тяжкі бої.

За твердженням Пригожина, зараз у Бахмуті перебувають від 10 до 20 тисяч бійців ЗСУ.

“І вдень, і вночі йдуть важкі бої, але українці нікуди не втікають. Люди у Зеленського не закінчуються, у “м’ясорубку” підкидають все нові й нові тисячі”, – наводить ТАСС слова Пригожина, поширені його прес-службою.

Раніше військові експерти висловлювали припущення, що основні українські частини готують організований відхід з Бахмута на нові рубежі оборони або вже здійснюють його, а замість них до міста вводяться мобільні загони сил спеціальних операцій, які зможуть прикрити відведення основних частин і ще якийсь час не дозволяти супротивникові взяти місто під повний контроль.

Напередодні за підсумками засідання ставки Верховного головнокомандувача України, присвяченого зокрема обстановці в Бахмуті, було ухвалено рішення на користь продовження оборонної операції та подальшого посилення позицій ЗСУ у місті.

За словами Пригожина, російські сили в Бахмуті “злість Зеленського” відчувають “на собі сповна”, боєприпаси та озброєння у ЗСУ не закінчуються.

За оцінками аналітиків НАТО, втрати російських військ і найманців, які штурмують Бахмут, становлять щонайменше 5:1 по відношенню до українських; за словами інших військових експертів, це співвідношення може бути ще вищим.

Ще у п’ятницю Пригожин заявляв, що його підрозділи практично захопили Бахмут, у понеділок він продовжив говорити, що “ми продовжуємо бити українські сили під Бахмутом”.

На думку експертів з американського Інституту вивчення війни, бахмутська битва може серйозно підірвати найкращі сили найманського угруповання, і її засновник Євген Пригожин, судячи з його недавніх заяв, мабуть, побоюється, що міноборони Росії веде битву за Бахмут до останнього бійця.


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