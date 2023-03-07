Пригожин: у Бахмуті перебувають від 10 до 20 тисяч бійців ЗСУ

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що збройні сили України продовжують запекло обороняти Бахмут, за місто цілодобово йдуть тяжкі бої.

За твердженням Пригожина, зараз у Бахмуті перебувають від 10 до 20 тисяч бійців ЗСУ.

“І вдень, і вночі йдуть важкі бої, але українці нікуди не втікають. Люди у Зеленського не закінчуються, у “м’ясорубку” підкидають все нові й нові тисячі”, – наводить ТАСС слова Пригожина, поширені його прес-службою.

Раніше військові експерти висловлювали припущення, що основні українські частини готують організований відхід з Бахмута на нові рубежі оборони або вже здійснюють його, а замість них до міста вводяться мобільні загони сил спеціальних операцій, які зможуть прикрити відведення основних частин і ще якийсь час не дозволяти супротивникові взяти місто під повний контроль.

Напередодні за підсумками засідання ставки Верховного головнокомандувача України, присвяченого зокрема обстановці в Бахмуті, було ухвалено рішення на користь продовження оборонної операції та подальшого посилення позицій ЗСУ у місті.

За словами Пригожина, російські сили в Бахмуті “злість Зеленського” відчувають “на собі сповна”, боєприпаси та озброєння у ЗСУ не закінчуються.

За оцінками аналітиків НАТО, втрати російських військ і найманців, які штурмують Бахмут, становлять щонайменше 5:1 по відношенню до українських; за словами інших військових експертів, це співвідношення може бути ще вищим.

Ще у п’ятницю Пригожин заявляв, що його підрозділи практично захопили Бахмут, у понеділок він продовжив говорити, що “ми продовжуємо бити українські сили під Бахмутом”.

На думку експертів з американського Інституту вивчення війни, бахмутська битва може серйозно підірвати найкращі сили найманського угруповання, і її засновник Євген Пригожин, судячи з його недавніх заяв, мабуть, побоюється, що міноборони Росії веде битву за Бахмут до останнього бійця.