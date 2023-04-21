Суспільство

Пригожин: Син Пєскова воював у ПВК “Вагнер”

21 Квітня 2023 21:36
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пвк, пєсков

Син Дмитра Пєскова воював у ПВК «Вагнер», стверджує Євген Пригожин.

За його словами, Микола Пєсков відслужив рядовим артилеристом. «Зі всіх моїх знайомих (вперше про це скажу) одна людина – Д.С. Пєсков, який свого часу прославився закінченим лібералом, свого сина відправив, прийшов і сказав – “забери його простим артилеристом”. Відпрацював абсолютно нормально, по коліно у багнюці, у гівні на “Урагані”», – розповів Пригожин.

Дмитро Пєсков слова Пригожина поки що ніяк не прокоментував.

Миколі Пєскову зараз 33 роки. Частину життя він провів у Великій Британії. Служив строкову у РВСП.

Під час часткової мобілізації заявив жартівникам, які видавали себе за офіцерів-вербувальників, що не збирається йти на війну і вирішить питання «на іншому рівні».


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