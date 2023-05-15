Пригожин депутату Держдуми: “Бздила картонна, збирайся і дуй на фронт”

«Бздила картонна, збирайся і дуй на фронт. Покажи, на що ти здатний, балалайка пустоголова».

Так Євгеній Пригожин відповів на пропозицію члена комітету Держдуми з оборони та генерал-лейтенанта Віктора Соболєва. Чиновник заявив, що російські військові, які хочуть перейти до ПВК «Вагнер», можуть отримати до 15 років ув’язнення.

У розмові з журналістами Соболєв назвав “Вагнер” незаконним збройним формуванням.

«Я вважаю, що держава російська має володіти абсолютною монополією на створення, розвиток та формування збройних сил. І жодних приватних військових компаній не може бути. Вони [військові] не можуть піти з армії на фронті, є низка законів, які забороняють будь-яке самовільне залишення частин і карають за це: від 10 до 15 років».

На критику ПВК відповів голова “Вагнера“ Євгеній Пригожин. «На думку товариша Соболєва, ті, хто переходить на бік України, зокрема, здаються в полон, їм треба премії давати. А ті, хто йдуть до ПВК “Вагнер”, треба на 15 років садити. Тому товариша Соболєва треба перевірити, як кажуть, аналіз у нього взяти на антиросійську дизентерію. Що хочеться сказати людині, яка ганьбить слово “генерал”, Соболєву – бздила картонна, збирайся і дуй на фронт, балалайка пустоголова».