Як бензинові, так і дизельні генератори, особливо вживані, при тривалому користуванні можуть раптово вимикатися під час навантаження. Існує кілька розповсюджених причин, які призводять до перепадів в стабільній роботі приладу, що можуть бути пов’язані з його технічним станом та умовами експлуатації. Розглянемо, як перевірити агрегат в роботі та знайти несправності, як діяти, якщо генератор випадково заглух, та як розв’язати цю проблему.

Як перевірити генератор?

Поломки генератора в процесі роботи можуть призвести до серйозних наслідків 一 від припинення роботи важливих електроприладів до повного виходу з ладу всієї підживленої техніки. Тому коли ви купуєте компактну електростанцію, важливо її перевірити, особливо, якщо вона вже була у користуванні.

При виборі нової моделі зверніть увагу на зовнішній стан пристрою, його технічні характеристики (рівень потужності та напруги), наявність та термін дії гарантії. Також можна ознайомитись з відгуками покупців, що обрали ту саму модель.

Частіше за все проблеми виникають при купівлі вживаного пристрою. В цьому випадку потрібно оцінити:

зовнішній вигляд на наявність пошкоджень;

термін використання, який потрібно порівняти із загальним ресурсом конкретної моделі;

якість обслуговування та ремонту, якщо він проводився.

Перевірка проводиться перед ввімкненням пристрою, після цього його обов’язково треба перевірити в роботі. Тестування покаже, яку потужність видає генератор і як він реагує на навантаження.

Як усунути несправність генератора?

Якщо ви купуєте новий пристрій, вам не доведеться самостійно усувати несправності 一 достатньо звернутись у сервісний центр за обслуговуванням. Якщо ж гарантійний термін збіг, або ви придбали вживаний генератор, потрібно знайти причину несправності. Вона може бути пов’язана з роботою:

механіки 一 неправильно працює стартер, паливний насос, клапани та інші комплектуючі;

автоматики 一 несправні компоненти автоматики, активація захисту від пуску ДГУ;

електроніки 一 несправність датчиків, збій в роботі обраного режиму.

Самостійно визначити проблему та усунути її складно без наявності спеціальних знань, тому краще довірити роботу спеціалістам.

Що робити, якщо генератор вимикається під час навантаження

Частіше за все пристрій вимикається через перевантаження. Якщо напруга підвищилась до критичного максимуму, генератор може раптово заглухнути. Щоб розв’язати цю проблему, рекомендується зменшити навантаження та знову запустити пристрій.

Багато сучасних моделей мініелектростанцій оснащені додатковими функціями для безпечної роботи. Щоб вберегти домашню техніку від таких перепадів напруги, обирайте генератор для квартири з функцією автоматичного відключення в разі перевантаження.

Скільки за часом може працювати генератор без перерви?

Кожна модель генератора розрахована на конкретну кількість годин безперервної роботи, що залежить від її габаритів, потужності, обсягу паливного бака. В середньому без перерви пристрій може працювати 7-8 годин, підтримуючи в цей час роботу побутової техніки. Якщо генератор працює при максимальному навантаженні, цей час скорочується приблизно на годину.

Через надмірно тривалу роботу може відбуватись перегрів системи, падають оберти при навантаженні на генератор, що призводить до його довільного відключення. Тому потрібно дотримуватись правил експлуатації та не перевищувати рекомендований показник, обов’язково робити перерви в роботі електростанції.

Основні причини поломки генератора електроенергії

Підсумуємо, які можуть бути причини, що призводять до відключення та проблем в роботі генератора:

Перевантаження. При підвищеному навантаженні, на яке не розрахована конкретна модель, може відбуватись раптове вимкнення. Така ж реакція можлива при довготривалій роботі генератора.

Недостатня кількість палива. Така незначна проблема, як недостатність палива в баку, також призводить до зупинки системи. Пального може бути достатньо для запуску, але не для довготривалої роботи агрегата.

Проблема з подачею палива. Виникає через скупчення пилу, деформацію трубки, витоку пального.

Неякісне пальне. Неякісний бензин або дизель з домішками можуть забивати внутрішні механізми і призводити до серйозних поломок. Тому потрібно дотримуватись рекомендацій виробника стосовно палива.

Несправність двигуна. Ще одна причина, яку важко визначити самостійно 一 це несправність двигуна. За ремонтом потрібно звернутися до спеціалістів.

Несправність електрики. Причина поломки може бути пов’язана з проводкою генератора або з функціональною здатністю акумулятора.

Більшість причин несправної роботи важко визначити та усунути самостійно. Тому якщо в баку достатньо палива, і система не перевантажена, а генератор все одно не працює, краще звернутись до спеціаліста.

Чому глухне бензиновий генератор?

Як ми вже визначили, генератор, який працює на бензині, може вимикатись через ряд причин 一 від недостатньої кількості палива в баку до більш серйозних внутрішніх поломок. Щоб дізнатись, чому глохне пристрій, можна скинути навантаження і протестувати його в роботі, переконатись, що працює система впуску, а в баку немає сміття, яке перекриває доступ пальному. Якщо проблема все ще зберігається, рекомендуємо звернутись за допомогою до спеціалістів.

FAQ

Чому генератор глухне під час навантаження?

Апарат може раптово вимикатись через низку проблем. Найбільш розповсюдженою причиною є перевантаження, коли генератор довгий час працює на максимум своїх можливостей.

Чому генератор вимикається?

Причиною раптового вимкнення домашньої електростанції можуть бути поломки механіки, електроніки, автоматики. Для виявлення проблеми потрібна діагностика та тестування системи в роботі.

Скільки часу може працювати генератор без перерви?

Термін безперервної роботи залежить від моделі, потужності, допустимого рівня напруги, обсягу бака генератора. В середньому мініелектростанція здатна працювати 7-8 годин без перерви.

Чому генератор показує перевантаження?

Індикатор може показувати перевантаження, коли пристрій працює на максимум своїх можливостей. Також це може відбуватись тоді, коли генератор деякий час працював без навантаження.