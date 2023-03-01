Суспільство

Причиною тривоги в Києві стала російська повітряна куля

1 Березня 2023 14:11
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Тривогу у Києві та столичній області оголошували через запущену ворогом повітряну кулю, вона вже не становить загрози, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через нерозпізнаний повітряний об’єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру. Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. На даний момент цей об’єкт не становить загрози. Запроваджені відповідні заходи для його ліквідації», – зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він закликав не ігнорувати повітряні тривоги.


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