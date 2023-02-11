Проєкт резолюції ООН про мир закликає зберегти Україну цілою

Організація Об’єднаних Націй поширила резолюцію для ухвалення напередодні першої річниці вторгнення Росії до її меншого сусіда, яка підкреслює необхідність миру, що забезпечує «суверенітет, незалежність України, єдність і територіальну цілісність».

Проект, який у п’ятницю отримало Associated Press, називається «Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні».

Запропонована резолюція є ширшою та менш детальною, ніж мирний план із 10 пунктів, який оголосив президент України Володимир Зеленський на листопадовому саміті G20 найбільших економік.

У ній підкреслюється необхідність досягнення «всеосяжного, справедливого і міцного миру» в Україні «якнайшвидше» відповідно до принципів Статуту ООН. Запропонована резолюція повторює попередню вимогу Генеральної Асамблеї, щоб Росія «негайно, повністю та безумовно вивела всі свої військові сили» від міжнародно визнаних кордонів України. І це ще раз підтверджує, що жодна територія, отримана шляхом погрози силою чи застосування неї, не буде вважатися законною.

Речник Генеральної Асамблеї Пауліна Куб’як повідомила в п’ятницю, що відновлена ​​екстрена сесія Генеральної Асамблеї щодо України розпочнеться вдень 22 лютого. Очікується, що десятки виступів триватимуть протягом більшої частини 23 лютого, а голосування очікується пізно того ж дня. Рада Безпеки проведе засідання на рівні міністрів 24 лютого, в річницю вторгнення.

Генеральна Асамблея стала найважливішим органом ООН, який займається Україною, оскільки Рада Безпеки, яка відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки, паралізована через право вето Росії. На відміну від Ради, в Асамблеї немає права вето.