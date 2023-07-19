“Проведено успішну операцію” – Буданов про вибухи у Криму (фейк)

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив про успішну операцію в окупованому Криму після пожежі і вибухів на тамтешньому полігоні 19 липня.

Про це начальник військової розвідки повідомив у Мережі, додавши відео детонації на полігоні.

“Проведено успішну операцію в окупованому Криму. Ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі”, – вказано в заяві Буданова.

Він подякував українським патріотам у Криму за додаткові докладні дані та відео спільної роботи ГУР і ЗСУ.

Згодом з’ясувалося, що це фейк. Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.