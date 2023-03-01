Економіка

Провал зимового терору став п’ятою поразкою Путіна – Кулеба

1 Березня 2023 13:32
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війна, кулеба

Україна перемогла зимовий терор президента РФ Володимира Путіна, і це стало його п’ятою великою поразкою під час повномасштабного вторгнення, заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

“Ми вистояли найважчу у своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламними. Разом з нами пліч-о-пліч стояли партнери зі своєю допомогою. Переміг і ЄС, який всупереч московському реготу також не замерз без російського газу”, – написав він у Facebook.

За словами Кулеби, першою поразкою РФ стала відсутність страху в українців з перших хвилин російського наступу, другою – провал російського бліцкригу. “Третю поразку ми завдали РФ на дипломатичному фронті: світова коаліція за Україну, резолюції, ізоляція, потоки зброї, санкцій, енергетичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні”, – пояснив Кулеба.

Четвертою поразкою він назвав втрату Москвою великої кількості захоплених українських територій. “До остаточної перемоги ще важкий шлях. Але ми з вами вже знаємо, як перемагати. Маємо щодня працювати на неї та вірити в Україну”, – додав глава МЗС України.


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