Протягом трьох місяців у Харкові планують побудувати ще три підземні школи

Заняття в класах на шести станціях метрополітену і в підземній школі стартують у понеділок, 2 вересня, у Харкові.

Про це з посиланням на коментар міського голови Ігоря Терехова повідомляє прес-служба міськради.

За його словами, цього року навчатися в комбінованому режимі будуть 5,8 тис. дітей. Загалом в міських школах розпочнуть навчання 102 тис. дітей, з яких 53 тис. фізично перебувають у Харкові.

Міський голова зазначив, що до кінця осені кількість дітей, які відвідуватимуть заняття офлайн, збільшиться.

“Зараз за кошти міського бюджету ми будуємо три підземні школи в Шевченківському, Основ’янському та Новобаварському районах. Сподіваюся, до кінця осені вони будуть введені в експлуатацію, і діти сядуть за парти», – зазначив Терехов.