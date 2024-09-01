Суспільство

Протягом трьох місяців у Харкові планують побудувати ще три підземні школи
1 Вересня 2024 14:57
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харків, школа
Урок у підземній школі в Індустріальному районі Харкова. 13 травня 2024 року / Фото пресслужба Харківської міськради

Заняття в класах на шести станціях метрополітену і в підземній школі стартують у понеділок, 2 вересня, у Харкові.

Про це з посиланням на коментар міського голови Ігоря Терехова повідомляє прес-служба міськради.

За його словами, цього року навчатися в комбінованому режимі будуть 5,8 тис. дітей. Загалом в міських школах розпочнуть навчання 102 тис. дітей, з яких 53 тис. фізично перебувають у Харкові.

Міський голова зазначив, що до кінця осені кількість дітей, які відвідуватимуть заняття офлайн, збільшиться.

“Зараз за кошти міського бюджету ми будуємо три підземні школи в Шевченківському, Основ’янському та Новобаварському районах. Сподіваюся, до кінця осені вони будуть введені в експлуатацію, і діти сядуть за парти», – зазначив Терехов.


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