Суспільство

Протягом минулої доби росіяни обстріляли 6 населених пунктів Харківщини

30 Квітня 2023 09:00
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війна, обстріли, Харківщина

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

“Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп’янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих” – написав Синєгубов.

Також, очільник ОДА повідомив, що в Харківській області тривають роботи з розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети.


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