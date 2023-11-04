Політика

Протягом доби відбулося понад 70 бойових зіткнень – найгарячіше біля Авдіївки

4 Листопада 2023 19:20
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генштаб

Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак.
  • На Лиманському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника в районі Білогорівки Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку загарбники 7 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У той же час противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 20 атак.
  • На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 15 атак.
  • На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.


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