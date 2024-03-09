Протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень – Генштаб

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Загалом відбулося 58 бойових зіткнень.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
- На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
- На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 засобу протиповітряної оборони противника.