Політика

Протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень – Генштаб Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Загалом відбулося 58 бойових зіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області. Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 засобу протиповітряної оборони противника.



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