Політика

Протягом доби на Таврійському напрямку знищено 5 складів боєприпасів ворога

2 Вересня 2023 18:13
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втрати ворога

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1349 вогневих завдань.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський, за останню добу втрати ворога склали 289 осіб (безповоротні – 77, поранені – 208, полон – 4).

Знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 10 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 ППО, 1 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.


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