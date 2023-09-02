Політика

Протягом доби на Таврійському напрямку знищено 5 складів боєприпасів ворога Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1349 вогневих завдань. Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський, за останню добу втрати ворога склали 289 осіб (безповоротні – 77, поранені – 208, полон – 4). Знищено 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 10 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 1 ППО, 1 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.



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