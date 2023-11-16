Кримінал

Проти Арестовича порушили кримінальну справу

16 Листопада 2023 18:47
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арестович

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти колишнього позаштатного радника Офісу Президента України, блогера Олексія Арестовича.

Про це народна депутатка України Наталія Піпа повідомила у Фейсбуці.

“На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення развєдчіка до України”, – зазначила вона.

Тим часом Національна поліція у Фейсбуці поінформувала про відкриття кримінального провадження за фактом звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення про злочин.

«До Шевченківського управління поліції надійшла заява від народних депутатів України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення громадянином України, яке полягає у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою», – уточнили у відомстві.

Зазначається, що дії фігуранта кваліфіковані як завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, у жовтні народні депутати звернулися до очільника Національної поліції України Івана Вигівського з проханням притягнути Арестовича до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про нібито вчинення кримінального правопорушення народною депутаткою Наталією Піпою.

Арестович звинуватив депутатку в “розпалюванні міжнаціональної ворожнечі” після того, як вона зробила зауваження виконавцю пісень Віктора Цоя у Львові.

Згодом у своєму телеграм-каналі блогер заявив, що після його звернення Печерський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань розпочати стосовно депутатки слідство.


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