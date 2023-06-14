Суспільство

Просуваємося під Бахмутом для подальшого оточення міста – командир підрозділу ЗСУ

14 Червня 2023 15:35
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бахмут

Дії Збройних сил України скеровані на оточення Бахмута на Донеччині.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

“Перебуваю під Берхівкою. Берхівка – це вища точка на півночі від Бахмута. З цієї точки, через подальше просування, ми зайдемо на північ Бахмута та повернемо позиції, які втратили ще у січні”, – зазначив він.

За словами Ярославського, 3-тя окрема штурмова бригада разом із суміжними військами ЗСУ просуваються з півдня в бік Кліщіївки.

“Ці дії Сил оборони дали змогу взяти під контроль ЗСУ усі логістичні траси, що дає можливість просуватися, аби надалі взяти Бахмут в оперативне оточення. Ми бачимо пересування ворога у місті та знищуємо його техніку. За останній тиждень Силам оборони України вдалося просунутися на 1 км на північ від Бахмута”, – резюмував командир підрозділу ЗСУ.


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