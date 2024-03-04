Суспільство

Просування ворога на Авдіївському напрямку припинено – ОСУВ “Таврія”

4 Березня 2024 19:44
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авдіївка
ЗСУ / radiosvoboda.org

На Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Сили оборони зупинили подальше просування ворога.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

“Від початку сьогоднішньої доби і до 18 години на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське.

При цьому ми говоримо, що на оцьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати і просування ворога припинено.

Села Бердичі, Тоненьке противник частково контролює, але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат, тож просування ворога зупинено ще на цьому рубежі”.


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