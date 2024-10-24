Кримінал

Пропагандистку Монтян позбавили права займатися адвокатською діяльністю в Україні
24 Жовтня 2024 18:27
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прокуратура
Пропагандистка Тетяна Монтян / Фото з відкритих джерел

Російську пропагандистку Тетяну Монтян позбавили права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області ухвалила це рішення за скаргою Офісу Генерального прокурора.

Монтян обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України, а також виправдуванні війни.

Обвинувачена після початку повномасштабного вторгнення РФ, з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовувала збройну агресію РФ.


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