Пропагандистку Монтян позбавили права займатися адвокатською діяльністю в Україні

Російську пропагандистку Тетяну Монтян позбавили права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області ухвалила це рішення за скаргою Офісу Генерального прокурора.

Монтян обвинувачується у здійсненні публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України, публічному запереченні здійснення збройної агресії РФ проти України, а також виправдуванні війни.

Обвинувачена після початку повномасштабного вторгнення РФ, з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовувала збройну агресію РФ.