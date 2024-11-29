Кримінал

Прокурори САП розслідують незаконне збагачення топ-посадовця СБУ Носача, – Яхно

29 Листопада 2024 17:19

Після того, як моніторинг НАЗК виявив квартиру, записану на тещу топ-чиновника СБУ Андрія Носача в елітному ЖК «Джек Хаус», САП почала розслідувати статки посадовця. 

Про це пише блогерка Альона Яхно на своїй сторінці у Facebook.

«Виявилося, що в 2023 році (вже після початку повномасштабного вторгнення) він придбав елітну нерухомості в Києві. Вартість квартири в ЖК “Джек Хаус” на Лесі Українки  перевищує 400 тисяч доларів, що не відповідає його законним доходам. Як водиться, квартира та два паркомісця записані на тещу. Але це не допомогло, їх все одно  виявив моніторинг НАЗК. На разі прокурори САП розслідують незаконне збагачення  Носача. Сподіваюсь, їм виявиться по зубах ця сбушна риба», – зазначає блогерка. 

Вона нагадала, що Носач є заступником ще одного екс-посадовця СБУ, Артема Шила.

«Це одіозний службовець, який зайшов до СБУ і почав  так “ефективно працювати” на Укрзалізниці, що його звинуватили  в розкраданні 100 млн. 4 квітня  Шило вийшов з СІЗО під заставу в 30 млн. Втім, злі люди брешуть, що справа Шила живе і процвітання. Всі його схеми успадкував заступник – Андрій Носач», – пише Альона Яхно.

За її словами, Носач є непублічною людиною, але деякі факти з його біографії відомі.

«Кар’єрне сходження у Службі Андрій Носач розпочав у третьому управлінні, яке займалося бандитами, наркотиками тощо. Розслідувачі вважають, що не останню роль в його службовому зростанні зіграв колишній начальник Андрій Кміта. Той самий, якого на Івано-Франківщині підозрювали в спробі приборкати силою Майдан в 2013/2014 рр. Кміта пішов зі служби, а Носач опинився в управлінні К в Києві», – пише блогерка.


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