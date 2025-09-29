Прокуратура завершила розслідування ДТП за участі нетверезого депутата на Київщині

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата однієї з рад Обухівського району, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП у Кагарлику. Унаслідок наїзду на мотоцикл тілесні ушкодження середньої тяжкості дістав неповнолітній водій.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Аварія сталася 27 липня цього року. Встановлено, що у місті Кагарлик депутат, керуючи автомобілем у стані сп’яніння, збив мотоцикліста.

Не зменшив швидкість та не об’їхав безпечно мотоцикл, яким керував неповнолітній. Той їхав попереду у тому ж напрямку, ввімкнув сигнал повороту та зупинився на перехресті, аби пропустити зустрічний транспорт. Депутат наїхав на мотоцикліста праворуч – йдеться в повідомленні.

Суд призначив розгляд справи по суті та обрав для обвинуваченого запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.