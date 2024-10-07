Прокуратура вимагає заарештувати керівницю МСЕК Хмельниччини

Підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради от партії “Слуга народу” Тетяну Крупу просять взяти під арешт.

Про це повідомила речниця ОГП Надія Максимець у коментарі “Українській правді“.

“У понеділок Офіс генпрокурора подав до суду клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у сумі 500 млн грн. Нагадаємо, керівниці МСЕК повідомлено про підозру у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України”.