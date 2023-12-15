Прокуратура відкрила провадження щодо закордонних поїздок нардепа від Слуги народу Куницького

Генпрокурор України Андрій Костін ініціював кримінальне провадження щодо народного депутата від Слуги народу Олександра Куницького після оприлюднення журналістами інформації про його закордонні поїздки.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В Офісі генпрокурора повідомили, що генеральним прокурором у середу, 13 грудня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості «про вчинення К. кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України».

Частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України — це «службове підроблення», мінімальна санкція передбачає штраф, максимальна — обмеження волі на строк до трьох років.

Відповідальність за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу (використання завідомо підробленого документа) передбачає штраф, або арешт на шість місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Як повідомляли Схеми, народний депутат від Слуги народу Олександр Куницький влітку 2023 року поїхав у п’ятиденне відрядження в Ізраїль і повернувся майже за три тижні, побувавши у Флориді.

На той час чиновникам вже було заборонено залишати країну під час воєнного стану без підстав.