Кримінал

Прокуратура розслідує смерть мобілізованого на Закарпатті чоловіка
6 Вересня 2024 16:20
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Правоохоронці розпочали розслідування факту смерті військовослужбовця ЗСУ з Мукачівського району.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

“1 вересня дорогою до навчального центру у 52-річного військовослужбовця, який перебував у автобусі з іншими військовими, почалися судоми й він втратив свідомість. Чоловіка невідкладно доставили до реанімаційного відділення лікарні у м. Свалява. Через два дні він помер”, – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що наразі допитали свідків і родичів військового, встановлюють інших очевидців події. Також призначили судово-медичну експертизу, перевіряються усі обставини та версії події.

5 вересня уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що до представника омбудсмана в Закарпатській області звернулася жінка та повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до смерті чоловіка.

В Закарпатському територіальному центрі комплектування сказали, що чоловіка доправили в ТЦК працівники поліції 28 серпня 2024 року, після, ніби-то, застосування засобів фізичного впливу до своєї співмешканки під час розпиття з нею алкоголю.


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