Кримінал

Прокуратура повідомила про підозру 5 особам через загибель юнака на канатній дорозі в Києві
11 Грудня 2024 13:20
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прокуратура
Канатна дорого в Києві / Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці оголосили підозри п’ятьом особам у зв’язку з обривом канатної переправи через Дніпро в Києві, що стався влітку цього року. Тоді загинув хлопець, нагадує Київська міська прокуратура.

Підозри отримали:

  • проєктант атракціону;  
  • директор компанії, яка виграла конкурс на облаштування переправи;  
  • експерт приватної установи, що перевіряв атракціон;  
  • фізична особа-підприємець (ФОП), яка управляла атракціоном із 2024 року;  
  • колишній інженер з технічного нагляду КП «ПЛЕСО».  

Слідство встановило, що проєктант допустив критичні помилки в розробці, зокрема використав канат, який не відповідав стандартам. Цю технічну документацію затвердив директор компанії.  

Перед запуском переправи у квітні 2024 року експертиза, проведена акредитованим фахівцем, не виявила невідповідності каната, хоча вона була очевидною. ФОП, який експлуатував переправу, за правилами мав щоденно перевіряти стан обладнання, але не забезпечив належного контролю. Колишній інженер КП “ПЛЕСО” також не виконав своїх обов’язків щодо технічного нагляду.

Фігурантам висунули звинувачення за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт) та частиною 2 статті 367 (службова недбалість). Максимальне покарання за цими статтями передбачає до восьми років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади протягом трьох років.


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