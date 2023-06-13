Прокремлівський політолог закликав застосувати ядерну зброю

Прокремлівський політолог, науковий керівник факультету світової економіки та світової політики Вищої школи економіки Сергій Караганов закликав до застосування Росією ядерної зброї проти країн Заходу. На думку Караганова, яку він висловив у журналі “Профіль” (статтю також передрукував сайт “Росія в глобальній політиці”, що вважається більш респектабельним), “застосування ядерної зброї може вберегти людство від глобальної катастрофи”.

Свою парадоксальну думку Караганов фактично доводить невдачу Росії у війні в Україні. При цьому, як вважає політолог, навіть перемога у війні з Україною – і навіть гіпотетичне взяття всієї української території під контроль Росії – не допоможе завершити “зіткнення із Заходом”. Росія, на думку Караганова, на довгі роки “зав’язне” в Україні, відволікаючись від “гостро необхідного зсуву її духовного, економічного, військово-політичного центру на схід Євразії”. А Заходу, вважає Караганов, тільки того й треба.

Тому Росії, вважає Караганов, необхідна нищівна перемога не над Україною, а над самим Заходом. Караганов пропонує “відновлювати переконливість ядерного стримування, знижуючи неприпустимо задертий поріг застосування ядерної зброї, розважливо, але швидко йдучи вгору сходами стримування-ескалації”. Перші кроки, на його думку, вже зроблено – Караганов згадує розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі – але треба йти далі і фактично висунути Заходу ультиматум. А у разі його невиконання – “бити по групі цілей у низці країн, щоб привести до тями тих, хто втратив розум”. З тексту випливає, що йдеться про цілі у Центральній та Східній Європі. Після цього, вважає Караганов, США та НАТО здадуться, тому що в Америці не захочуть ризикувати Вашингтоном “заради умовної Познані”. Як пише Караганов, Китай та інші країни незахідного світу врешті-решт подякують Росії за порятунок від західної “гегемонії”.

Сергій Караганов не обіймає жодних посад у російській владі, проте є учасником безлічі прокремлівських експертних організацій, таких як Рада із зовнішньої та оборонної політики чи Валдайський клуб.

З початку війни в Україні російські високопосадовці неодноразово виступали з завуальованими або прямими загрозами ядерної ескалації – не виключаючи і президента Володимира Путіна, який минулої осені розмірковував про можливість зміни ядерної доктрини та внесення до неї превентивного удару. Саме до такого удару закликає Караганов, причому закликає бити не по Україні, а по країнам НАТО.

При цьому офіційно російське МЗС заявляє, що Росія віддана принципу про неприпустимість ядерної війни. Караганов, втім, теж пише не про ядерну війну, а лише про російські ядерні удари, відповіді на які, на його думку, не буде.

Представники країн Заходу неодноразово закликали Росію до стриманості та критикували Москву за ядерну риторику. Вони наголошують, що, підтримуючи Україну, не прагнуть військового зіткнення з Росією. Представники розвідки США неодноразово заявляли, що поки що не помічають будь-яких приготувань Росії до використання ядерної зброї.