Прогрес гемблінгу в Україні: порівняння офлайн закладів з онлайн-бізнесом

Закон про легалізацію гральної індустрії в Україні викликав численні суперечки серед урядовців, експертів та населення. Прихильники легалізації азартних ігор мали амбітні плани, передбачаючи доходи від продажу ліцензій у розмірі 7,4 мільярда гривень у державному бюджеті 2021 року, які мали бути витрачені на розвиток регіонів, підтримку охорони здоров’я, культури та спорту. Вже перші місяці показали, що прогнози були реальними – до кінця квітня бюджет поповнився на 600 мільйонів гривень.

Оператори з ліцензіями для азартних ігор

Ліцензії отримали 18 компаній, які контролюються КРАІЛ, регулюючим органом для казино в Україні. Чотири з них планують відкрити стаціонарні ігрові заклади в готельних комплексах у різних містах, а дев’ять ліцензій належать онлайн-операторам, таким як «Космолот», «Фавбет», «ГолдКлаб», «Ферст Елемент» та «Вулкан». Експерти вважають, що єдиним конкурентом у цій галузі може стати Фаворит Спорт, власник торгової марки Favbet.

Наступними ліцензіатами готуються стати такі віртуальні платформи зі слотами та покерними столами, як Вавада, казино Покерматч, ДжойКазино та ПінАп. Онлайн-гемблінг продовжує рости і розвиватися, особливо через пандемію та карантинні обмеження. У 2020 році кількість нових гравців збільшилася на 30%. Найбільш популярними запитами в інтернеті були «Ставки на спорт» (42%), «Ігрові автомати» (32%), «Лотерея» (12%), «Покер» (5%) та інші.

Чому онлайн-казино краще за традиційні гральні заклади

Онлайн-платформи мають переваги перед наземними клубами, що пояснює зростання кількості прихильників віртуального гемблінгу:

Діапазон ставок – від великих до мінімальних, в 2-3 центи; Відсутність дрес-коду; Різноманітні програми заохочення; Великий асортимент слотів; Широкий вибір платіжних систем та валют.

Важливо зазначити, що ці переваги актуальні лише для ліцензованих закладів, які гарантують виплати та використовують сертифіковане програмне забезпечення. Для захисту прав користувачів та уникнення шахрайства, представники кіберполіції та СБУ регулярно виявляють та блокують незаконні ігрові клуби. Організатори нелегальних ігрових залів можуть зазнати адміністративного та кримінального покарання.

В цілому, легалізація азартних ігор в Україні сприяла поповненню державного бюджету та стимулювала розвиток ігрової індустрії, як наземної, так і віртуальної. Проте, щоб забезпечити стабільне зростання та захист інтересів користувачів, влада повинна зосередитись на регулюванні ринку та контролі за діяльністю операторів.