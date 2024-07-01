Прогноз погоди – Метеопрог для більш комфортного життя

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Однак перед поїздкою варто дізнатися, що чекає вас у цій країні. Актуальний прогноз погоди, доступний на Метеопрог, допоможе кожному визначитися з необхідними у подорожі речами.

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температуру та вологість повітря;

швидкість, напрямок та силу вітру;

ймовірність випадання опадів;

тривалість світлового дня тощо.

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