Суспільство

Продюсери “Того, хто біжить по лезу 2049” звинуватили Ілона Маска в порушенні авторських прав
22 Жовтня 2024 18:05
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Ілон Маск, кіно
Кадр із фільму "Той, хто біжить по лезу 2049"

Кіностудія Alcon Entertainment, яка брала участь у виробництві фільму “Той, хто біжить по лезу 2049”, звинуватила компанію Tesla та її главу Ілона Маска, а також медіаконгломерат Warner Bros. Discovery в порушенні авторських прав.

Про це повідомляє Reuters.

Студія подала позов до суду Лос-Анджелеса. У ньому йдеться про те, що Alcon відхилила запит Warner Bros., яка виступала дистриб’ютором “Того, хто біжить по лезу 2049”, на використання кадрів із фільму під час трансляції презентації роботаксі Tesla 10 жовтня.

“Будь-який розсудливий бренд, який розглядає можливість партнерства з Tesla, повинен брати до уваги широкомасштабну, вкрай політизовану, примхливу і довільну поведінку Маска, яка іноді переходить у розпалювання ненависті”, – наголошується в позові.

У підсумку, на думку студії, виробник електромобілів під час презентації використовував зображення, яке було створено штучним інтелектом і повторювало кадр фільму.

У позові не називаються конкретні суми збитку, але повідомляється, що Alcon витратила “сотні мільйонів доларів” на створення бренду “Той, хто біжить по лезу 2049”, і що “фінансові масштаби незаконного привласнення були значними”.


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