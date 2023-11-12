Суспільство

Продюсер серіалу Netflix про ЦАХАЛ загинув у боях у секторі Газа

12 Листопада 2023 19:17
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Виконавчий продюсер ізраїльського серіалу про бійців Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) «Фауда» Матан Меїр помер у боях у секторі Газа. Про це повідомляється в обліковому записі серіалу в соцмережі Х.

«Ми дуже засмучені тим, що один із членів нашої родини Фауда, Матан Меїр, був убитий під час бойових дій у Газі. Матан був невід’ємною частиною команди», – йдеться у повідомленні.

Матан Меїр мав звання сержанта-майора, бився у складі 697-го батальйону 551-ї бригади ЦАХАЛ. Він загинув у бою 10 листопада. За даними порталу Ynet, він отримав поранення під час вибуху поряд з мечеттю в Бейт-Хануні на півночі Гази. Режисерові було 38 років.

Серіал “Фауда” (арабською “хаос”) – ізраїльський телевізійний серіал від Netflix. Він розповідає історію групи бійців таємного контртерористичного підрозділу ЦАХАЛ. Перший сезон знімали у 2014 році під час чергового загострення палестино-ізраїльського конфлікту в секторі Газа, коли Ізраїль провів операцію «Непорушна скеля».


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