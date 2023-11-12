Продюсер серіалу Netflix про ЦАХАЛ загинув у боях у секторі Газа

Виконавчий продюсер ізраїльського серіалу про бійців Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) «Фауда» Матан Меїр помер у боях у секторі Газа. Про це повідомляється в обліковому записі серіалу в соцмережі Х.

«Ми дуже засмучені тим, що один із членів нашої родини Фауда, Матан Меїр, був убитий під час бойових дій у Газі. Матан був невід’ємною частиною команди», – йдеться у повідомленні.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk — Fauda Official (@FaudaOfficial) November 11, 2023

Матан Меїр мав звання сержанта-майора, бився у складі 697-го батальйону 551-ї бригади ЦАХАЛ. Він загинув у бою 10 листопада. За даними порталу Ynet, він отримав поранення під час вибуху поряд з мечеттю в Бейт-Хануні на півночі Гази. Режисерові було 38 років.

Серіал “Фауда” (арабською “хаос”) – ізраїльський телевізійний серіал від Netflix. Він розповідає історію групи бійців таємного контртерористичного підрозділу ЦАХАЛ. Перший сезон знімали у 2014 році під час чергового загострення палестино-ізраїльського конфлікту в секторі Газа, коли Ізраїль провів операцію «Непорушна скеля».