Продюсер серіалу Netflix про ЦАХАЛ загинув у боях у секторі Газа

Виконавчий продюсер ізраїльського серіалу про бійців Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) «Фауда» Матан Меїр помер у боях у секторі Газа. Про це повідомляється в обліковому записі серіалу в соцмережі Х.

«Ми дуже засмучені тим, що один із членів нашої родини Фауда, Матан Меїр, був убитий під час бойових дій у Газі. Матан був невід’ємною частиною команди», – йдеться у повідомленні.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk