Політика

Про що розмовляли Путін та Орбан
5 Липня 2024 17:38
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орбан, путін
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним / Фото: Orbán Viktor/Facebook

Після закритої зустрічі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та кремлівський керманич Володимир Путін дали спільну пресконференцію.

Орбан заявив, що після візитів у Київ та Москву зрозумів, що наразі позиції сторін війни далекі одна від одної. Водночас він закликав зупинити вогонь, аби створити простір для перемовин.

Також він пообіцяв продовжити свої зусилля щодо врегулювання війни.

Путін же заявив, що Україна не хоче зупиняти вогонь, оскільки в цьому разі зникає “привід для продовження режиму воєнного стану”.

Він додав, що якщо Україна зараз припинить режим воєнного стану, то в країні доведеться провести вибори президента й теперішня влада майже не має шансів перемогти. Тому, за словами Путіна, саме Київ не зацікавлений у припиненні вогню.

Також він заявив, що Росія наполягає на повному виведенні всіх українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

У МЗС України прокоментували візит премʼєр-міністра Угорщини до Москви зазначивши, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається “формула миру”.

“Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН”, – вказує МЗС.


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