Про що говорив Путін у посланні до Федеральних зборів

У своєму зверненні до нації Путін назвав Росію та Україну жертвами подвійної оборудки Заходу та заявив, що Росія, а не Україна, бореться за своє існування. У своїй промові Путін повторив перелік претензій, які російський лідер часто висував як виправдання війни і проігнорував міжнародні вимоги відступити з окупованих територій в Україні.
Своє послання до Федеральних зборів Путін зачитував трохи менше двох годин. В основному воно оберталося довкола теми російського вторгнення в Україну. Ось, коротко основні тези його промови.
- “Це Захід розв’язав війну, а Росія застосовує силу, щоб її зупинити”. Вся відповідальність за те, що відбувається, за словами Путіна, лежить на західних елітах, які створюють проект “анти-Росія”.
- Жителі “нових російських регіонів” зробили вибір бути з Росією. Росія продовжить відновлення цих регіонів, відроджуватиме підприємства та створюватиме на них робочі місця.
- Анексований Крим отримав сухопутний зв’язок із основною частиною Росії.
- Буде створено державний фонд із надання соціальної підтримки сім’ям військовослужбовців.
- Антиросійські санкції Заходу – це лише засіб, а основна їх мета – “змусити російський народ страждати”.
- Путін звернувся до російських бізнесменів, які виїхали на Захід: “Вони там другий сорт”. Є й інший шлях – бути зі своєю батьківщиною, заявив Путін, додавши, що таких “бійців у бізнесі” у Росії багато.
- Росія “фактично вийшла на новий цикл зростання економіки”, заявив Путін і закликав інвестувати у Росію.
- У 2024 році відбудуться вибори президента Росії, які відбудуться відповідно до конституції та всіх демократичних процедур.
- Материнський капітал в окупованих регіонах виплачуватимуть заднім числом – для сімей з дітьми, народженими після 2007 року.
- З січня 2024 року буде підвищено МРОП – до 19 242 рублів
- Сім’ї з двома та більше дітьми звільнять від сплати податку з продажу житла
- Наприкінці виступу Путін заявив, що Росія припиняє участь у договорі щодо скорочення наступальних озброєнь через те, що США та НАТО оголошують своєю метою стратегічну поразку Росії.
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