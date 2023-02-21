Про що говорив Путін у посланні до Федеральних зборів

У своєму зверненні до нації Путін назвав Росію та Україну жертвами подвійної оборудки Заходу та заявив, що Росія, а не Україна, бореться за своє існування. У своїй промові Путін повторив перелік претензій, які російський лідер часто висував як виправдання війни і проігнорував міжнародні вимоги відступити з окупованих територій в Україні.

Своє послання до Федеральних зборів Путін зачитував трохи менше двох годин. В основному воно оберталося довкола теми російського вторгнення в Україну. Ось, коротко основні тези його промови.

“Це Захід розв’язав війну, а Росія застосовує силу, щоб її зупинити”. Вся відповідальність за те, що відбувається, за словами Путіна, лежить на західних елітах, які створюють проект “анти-Росія”.

Жителі “нових російських регіонів” зробили вибір бути з Росією. Росія продовжить відновлення цих регіонів, відроджуватиме підприємства та створюватиме на них робочі місця.

Анексований Крим отримав сухопутний зв’язок із основною частиною Росії.

Буде створено державний фонд із надання соціальної підтримки сім’ям військовослужбовців.

Антиросійські санкції Заходу – це лише засіб, а основна їх мета – “змусити російський народ страждати”.

Путін звернувся до російських бізнесменів, які виїхали на Захід: “Вони там другий сорт”. Є й інший шлях – бути зі своєю батьківщиною, заявив Путін, додавши, що таких “бійців у бізнесі” у Росії багато.

Росія “фактично вийшла на новий цикл зростання економіки”, заявив Путін і закликав інвестувати у Росію.

У 2024 році відбудуться вибори президента Росії, які відбудуться відповідно до конституції та всіх демократичних процедур.

Материнський капітал в окупованих регіонах виплачуватимуть заднім числом – для сімей з дітьми, народженими після 2007 року.

З січня 2024 року буде підвищено МРОП – до 19 242 рублів

Сім’ї з двома та більше дітьми звільнять від сплати податку з продажу житла

Наприкінці виступу Путін заявив, що Росія припиняє участь у договорі щодо скорочення наступальних озброєнь через те, що США та НАТО оголошують своєю метою стратегічну поразку Росії.