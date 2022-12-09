Про що Ахметов розповів Washington Post

Бізнесмен Ринат Ахметов, який вкрай рідко спілкується з пресою, дав інтерв’ю The Washington Post. Він згадав своє становлення на шляху до статусу найбагатшого українця, перші дні війни та поділився очікуваннями від майбутнього, зважаючи, що значну частину його статків зруйнувало вторгнення Росії до України.

За даними видання, він відмовився від особистої бесіди з журналістом, але відповів на письмові запитання через WhatsApp.

The Washington Post з посиланням на Forbes зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення статки Ахметова скоротилися з 7,6 млрд доларів до 4,3 млрд. У 2012 році, до того як Росія анексувала Крим і розв’язала бойові дії на Донбасі, де Ахметов також мав численні активи, статки Ахметова оцінювали в 16 млрд доларів.

Лише за останні кілька місяців російські війська знищили чи окупували мережі електростанцій, металургійні заводи, шахти та інші підприємства, що були у власності його бізнес-імперії.

Одна з найбільших втрат – два металургійні гіганти в Маріуполі, включаючи “Азовсталь”, яка були фактично знищена під час захоплення міста росіянами. Через ці збитки Ахметов подав проти Росії позов до Європейського суду з прав людини на суму у 20 млрд доларів.

Ахметов розповів The Washington Post, що був у ліжку, коли його помічник увірвався до кімнати зі словами: “Прокидайтеся, почалася війна”.

Бізнесмен стверджує, що з моменту вторгнення Росії не залишав Україну і живе в Києві. За його словами, він профінансував військову та гуманітарну допомогу для України на понад 100 млн доларів – від дронів до їжі.

Він прокоментував критику на свою адресу щодо того, що він начебто особисто доклався до того, що Росії вдалося легко дестабілізувати ситуацію на Донбасі в 2014 році, а крім того, що він начебто має занадто великий вплив на українську політику та медіа, через що його часто називають олігархом.

“Я не олігарх, — сказав він виданню. – Я ніколи не був і не збираюся бути олігархом. Я найбільший приватний інвестор, роботодавець і платник податків в Україні”.

Ахметов розкритикував ухвалений з ініціативи Зеленського закон “про олігархів”, назвавши його популістським.

За словами Ахметова, “ні в США, ні в ЄС немає закону про олігархів, за яким складаються незаконні списки небажаних осіб”. Він сказав, що “замість такого вони мають закон про лобіювання”.

“Відносини з бізнесом мають регулюватися цивілізованим чином, а не за допомогою популістських законів”, – вважає Ахметов.

На його думку, він робить достатньо для підтримки України.

“Мій бізнес постраждав найбільше. Можливо, це не зовсім скромно з мого боку, але я допомагаю набагато більше, ніж будь-хто інший, і не збираюся зупинятися”, – заявив Ахметов.

Говорячи про майбутнє України, він закликав Захід створити “новий план Маршала” для країни на повоєнні часи на сотні мільярдів доларів інвестицій, щоб Україна розвивалася за зразком Заходу, а не за зразком Росії.

“Мета – побудувати нову, сильну та європейську Україну, члена [Європейського Союзу], з сильними інституціями, верховенством права, чіткими антикорупційними правилами, демократичною політичною системою та справедливим ставленням до громадян”, – сказав Ахметов.