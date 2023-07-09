Політика

Президенти України та Польщі зустрілися в Луцьку

9 Липня 2023 11:13
26
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зеленський, дуда

9 липня Президент України Володимир Зеленський та Президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Луцьку, — повідомляє Суспільне.

Зеленський та Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла.

Візит глав двох держав у Луцьку заздалегідь не анонсували. Напередодні ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв’язку із проведенням заходів з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

На месу прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.


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